Cegah Abrasi, Pemkab Kepulauan Seribu Bangun Tanggul Pantai
jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu terus berusaha mencegah abrasi dan gelombang pasang.
Pemkab Kepulauan Seribu pun melakukan berbagai cara untuk mencegah abrasi.
Salah satunya ialah dengan membangun tanggul pantai.
Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) membangun tanggul pantai di Pulau Kelapa Dua, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
Tanggul tersebut dibangun dengan menggunakan kubus masif dan berada di sisi timur RT 01 dan RT 03/RW 05, Pulau Kelapa Dua.
“Pembangunan tanggul sepanjang 30 meter dengan lebar 1,6 meter tersebut merupakan tindak lanjut usulan warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025,” kata Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu Frans Agustinus Siahaan di Jakarta, Rabu (23/9).
Dia menjelaskan setelah penataan kubus masif itu selesai, pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bekisting dan pengecoran struktur tanggul secara bertahap.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi tanggul sehingga lebih tahan terhadap arus laut, terutama saat terjadi cuaca ekstrem.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu terus berusaha mencegah abrasi dan gelombang pasang.
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