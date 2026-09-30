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Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Semua Gedung Lengkapi Alat Deteksi Kebakaran

Rabu, 30 September 2026 – 18:00 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Semua Gedung Lengkapi Alat Deteksi Kebakaran - JPNN.com Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta/am.

jakarta.jpnn.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyoroti kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satunya ialah kebakaran di Gedung Bappenda DKI Jakarta terjadi dua kali dalam setahun.

Kebakaran pertama terjadi pada 7 Agustus 2026. Kebakaran kedua terjadi pada 21 Agustus 2026.

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Suhud meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh gedung di ibu kota dilengkapi alat deteksi dini kebakaran.

“Kami sangat prihatin, peristiwa musibah tersebut terjadi dalam rentang waktu yang pendek,” kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Suhud, kebakaran juga kembali terjadi) di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

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Dari maraknya kasus kebakaran, Suhud menilai masih ada gedung di Jakarta yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.

Salah satu standar yang belum terpenuhi, yaitu tidak tersedianya alat pendeteksi kebakaran dan minimnya alat pemadam api ringan (APAR).

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyoroti kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
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TAGS   kebakaran DPRD pemerintah gedung

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