Wali Kota Jakarta Pusat Berharap Pembangunan Disesuaikan dengan Kapasitas Infrastruktur

jakarta.jpnn.com - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta pembangunan di wilayah setempat diselaraskan dengan kapasitas infrastruktur.

Arifin juga meminta pembangunan disesuaikan dengan transportasi dan lingkungan.

Selain itu, Arifin juga meminta pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan warga.

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Dengan demikian, perkembangan kota tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

“Pembangunan, pada akhirnya, harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Kita ingin memastikan pembangunan hari ini tidak menjadi beban, melainkan warisan baik,” kata Arifin di Jakarta, Rabu (23/9).

Arifin mengatakan Jakarta Pusat memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta kawasan dengan nilai sosial dan budaya yang tinggi.

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Oleh sebab itu, dinamika pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Dia pun menekankan pentingnya menjaga kawasan yang sudah terbentuk sekaligus mengarahkan pembangunan baru.