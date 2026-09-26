Masjid Al-Barkah ATR Punya Pengurus Baru, Wali Kota Jaksel Dorong Masjid Jadi Pusat Pendidikan dan Sosial

jakarta.jpnn.com - Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Jakarta Selatan KH Eddy KS melantik Hanif Husnan menjadi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Barkah ATR, Jumat (25/9).

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Firmanuddin Ibrahim turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Barkah ATR tersebut.

Firmanuddin meminta kepengurusan baru tidak membatasi aktivitas masjid pada kegiatan ritual.

Menurut dia, Masjid Al-Barkah memiliki posisi strategis karena berada di lingkungan apartemen dengan karakter masyarakat yang beragam.

“Jadikan masjid ini sebagai wadah untuk mendidik anak-anak kita. Tidak hanya pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan, tetapi kegiatan sosial juga harus terasa,” ujar Firmanuddin.

Dia menilai keberadaan masjid di lingkungan hunian vertikal memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah sekaligus membangun interaksi sosial.

“Orang yang mencari masjid jauh, alhamdulillah sekarang tinggal turun saja dari lantai masing-masing dan langsung bisa salat di sini,” katanya.

Ketua DKM Al-Barkah ATR periode 2026-2029 Hanif Husnan menyatakan kepengurusannya siap menjalankan amanah jemaah.