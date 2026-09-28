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BCA Life Luncurkan Value+ untuk Jawab Kebutuhan Perencanaan Keuangan

Senin, 28 September 2026 – 20:45 WIB
BCA Life Luncurkan Value+ untuk Jawab Kebutuhan Perencanaan Keuangan - JPNN.com Jakarta
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan Value Income Assurance (Value+). Foto: BCA Life

jakarta.jpnn.com - PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan Value Income Assurance (Value+).

Value+ adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna kombinasi yang memberikan fleksibilitas dana untuk mendukung beragam kebutuhan dan prioritas finansial di masa depan.

Value+ yang menawarkan dua pilihan plan, yaitu Plan Boost dan Plan Core. 

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Plan Boost dirancang bagi nasabah yang membutuhkan adanya manfaat tunai yang dibayarkan secara berkala hingga 25 persen dari Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan. 

Sementara itu, Plan Core diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh manfaat tunai dalam jumlah yang lebih besar sekaligus pada akhir masa pertanggungan.

Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life Eva Agrayani mengatakan pihaknya memahami bahwa orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda.

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“Namun, semuanya membutuhkan satu hal yang sama, yaitu kepastian dalam mempersiapkan masa depan,” kata Eva, Senin (28/9).

Melalui VALUE+ dengan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan hingga 1.790% dari Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan, pihaknya ingin menghadirkan solusi perlindungan yang membantu masyarakat mewujudkan berbagai rencana hidup dengan lebih tenang.

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan Value Income Assurance (Value+).
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TAGS   bca life asuransi keuangan bank

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