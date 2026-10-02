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Pemkot Jakarta Barat Tutup Usaha PT Kreacipta Sukses Indopack

Jumat, 02 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Pemkot Jakarta Barat Tutup Usaha PT Kreacipta Sukses Indopack - JPNN.com Jakarta
Pemerintah Kota Jakarta Barat menutup usaha milik PT. Kreacipta Sukses Indopack di Jalan Wijaya II, Blok G3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (28/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakbar.

jakarta.jpnn.com - Usaha milik PT Kreacipta Sukses Indopack ditutup Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar), Senin (28/9).

Usaha itu berada di Jalan Wijaya II, Blok G3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat Herry Purnama mengatakan pihaknya mendapatkan rekomendasi penutupan setelah usaha tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.

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"Jadi, secara administrasi usaha, mereka ada salah satu persyaratannya yang tidak dipenuhi," kata Herry.

Rekomendasi tersebut, kata dia, diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

"Mereka bersurat ke kita untuk dilakukan penutupan atau penyegelan," ujar Herry.

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Dia menyebutkan awalnya, usaha tersebut diadukan oleh masyarakat terkait pencemaran serta kebisingan yang ditimbulkan.

Pihaknya melakukan peninjauan lokasi (penlok) untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Usaha milik PT Kreacipta Sukses Indopack ditutup Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar), Senin (28/9).
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TAGS   jakarta barat pemkot usaha jakbar

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