Warga RW 06 Kelurahan Srengseng Sawah Gencarkan Pemilahan Sampah

jakarta.jpnn.com - Warga RW 06, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terus menggencarkan gerakan memilah sampah.

Pengurus RW pun menyiapkan sistem penghargaan dan sanksi.

Tujuannya ialah untuk mendorong warga memilah sampah dari rumah sebagai bagian dari pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) pemilahan sampah.

"Untuk penghargaan, bentuknya antara lain sertifikat maupun sarana pendukung, seperti komposter dan ember untuk menampung sampah," kata Ketua RW 06 Srengseng Sawah Anton Hardiantoni, Senin (28/9).

Dia mengatakan penerapan sistem tersebut dilakukan untuk mendorong warga agar terbiasa memilah sampah sejak dari sumbernya.

Menurut dia, pengurus RW juga melakukan diskusi dengan masyarakat dan pengurus RT terkait pelaksanaan pemilahan sampah.

Pihaknya pun telah menyepakati rencana pemberian sanksi bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah.

Rencana tersebut akan dituangkan dalam aturan tertulis di tingkat lingkungan.