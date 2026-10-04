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Wall of Jakarta Perkuat Wisata Kepulauan Seribu

Minggu, 04 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Wall of Jakarta Perkuat Wisata Kepulauan Seribu - JPNN.com Jakarta
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menggelar kegiatan "Wall of Jakarta" di kawasan Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung, pada 26–27 September 2026 guna memperkuat daya tarik destinasi wisata setempat sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Foto: ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha menggenjot potensi pariwisata.

Berbagai cara pun dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Salah satu cara yang dilakukan ialah menggelar kegiatan bertajuk Wall of Jakarta.

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Acara itu diselenggarakan di kawasan Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung, pada 26–27 September 2026.

Tujuannya ialah untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata setempat sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia.

Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu Tri Indrawan mengatakan pelaksanaan Wall of Jakarta mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

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Sebab, Pulau Tidung memiliki potensi besar untuk dikembangkan dari sektor pariwisata, ekonomi, maupun usaha kecil dan menengah (UKM).

"Potensi ini perlu dikembangkan bersama dan didukung langsung oleh masyarakat," kata Tri.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha menggenjot potensi pariwisata.
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TAGS   kepulauan seribu wisata provinsi pemerintah

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