Dikeroyok 3 Orang, Korban Meninggal di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Tiga pelaku kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan ditangkap Polres Metro Jakarta Utara.

Perbuatan mereka menyebabkan korban berinisial EY meninggal dunia di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap tiga pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini, ketiga pelaku berinisial YG, RA dan JAT,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Adhe Hariadi di Jakarta, Selasa (29/9).

Adhe mengatakan berdasarkan hasil penyidikan sementara, peristiwa tersebut diduga bermula dari sepeda motor milik BS yang diduga telah digadaikan oleh korban.

Kemudian, pelaku meminta bantuan YG untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut.

Pada Minggu (6/9), korban kemudian dibawa para pelaku dan diduga mengalami kekerasan di beberapa lokasi di wilayah Tanjung Priok.

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Korban selanjutnya ditemukan warga dan dibawa ke RSUD Tanjung Priok untuk mendapatkan pertolongan medis.

Setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (9/9).