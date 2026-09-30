Bantu Masyarakat Terdampak Karhutla, Kalbe dan IPSM Bagikan 75 Ribu Masker di Sumatera dan Kalimantan

jakarta.jpnn.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) bersama Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) menyalurkan donasi sebanyak 75.000 masker E-Care kepada masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Donasi ini disalurkan selama periode 1 September hingga 18 September 2026, dengan fokus wilayah di Padang, Sumatera Barat dan Palembang, Sumatera Selatan.

Selain kedua wilayah fokus tersebut, donasi masker juga diberikan di Provinsi Bali dan Kalimantan Barat.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Kalbe memperluas akses layanan kesehatan sekaligus membantu masyarakat yang menghadapi dampak kesehatan akibat kabut asap.

Secara keseluruhan, donasi masker ini menjangkau sekitar 35.000 penerima manfaat.

Head of Corporate Sustainability PT Kalbe Farma Tbk Abi Nisaka menjelaskan pihaknya terus berkomitmen menghadirkan akses layanan kesehatan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.

"Melalui kolaborasi bersama IPSM, Kalbe menyalurkan 75.000 masker E-Care untuk membantu masyarakat yang terdampak karhutla. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memperluas akses kesehatan sekaligus memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Abi, Rabu (30/9).

Abi juga menambahkan kolaborasi Kalbe dan IPSM telah terjalin sejak 2022 melalui berbagai program keberlanjutan, termasuk kegiatan tanggap darurat bencana dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat.