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Laporan Cambridge: Guru Harus Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan AI di Sekolah

Jumat, 02 Oktober 2026 – 18:45 WIB
Laporan Cambridge: Guru Harus Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan AI di Sekolah - JPNN.com Jakarta
Director of Research, English, Cambridge University Press & Assessment Dr Evelina Galaczi. Foto: Cambridge

jakarta.jpnn.com - Laporan terbaru Cambridge University Press & Assessment menetapkan delapan prinsip untuk integrasi AI yang efektif di sekolah-sekolah di Indonesia dan seluruh dunia

Para pembuat kebijakan di Indonesia perlu bekerja sama erat dengan para guru dalam menyusun kebijakan menghadapi era AI di sekolah.

Selain itu, juga perlu melanjutkan dan memperkuat berbagai upaya awal dengan memprioritaskan investasi pada pembelajaran profesional guru yang menyeluruh dan berkelanjutan.

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Tujuannya ialah agar para pendidik mampu memanfaatkan AI secara efektif di kelas dan bersikap kritis terhadap perangkat yang digunakan. 

Selain itu, guru dan peserta didik perlu dilibatkan dalam proses perancangan, pengadaan, implementasi, dan evaluasi perangkat GenAI agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada realitas di ruang kelas.

Laporan baru berjudul 'Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching' ini disusun berdasarkan praktik terbaik dari para pengajar bahasa Inggris di berbagai belahan dunia yang telah lebih dahulu mengadopsi GenAI.

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Laporan juga merujuk pada riset Cambridge sebelumnya mengenai AI dan pemanfaatannya oleh guru. 

Laporan ini bertujuan menghadirkan kerangka yang lebih terstruktur di tengah pendekatan penggunaan dan adopsi AI yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.

Laporan terbaru Cambridge University Press & Assessment menetapkan delapan prinsip untuk integrasi AI yang efektif di sekolah-sekolah di Indonesia dan dunia
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TAGS   guru sekolah cambridge pendidikan

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