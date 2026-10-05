Festival Reggae Diharapkan Dongkrak Ekonomi Warga Kepulauan Seribu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha menggenjot industri pariwisata dengan berbagai cara.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu ialah menggelar Festival Reggae di Pulau Untung Jawa.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berharap event itu bisa memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

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Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berharap acara tersebut bisa menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami berharap Festival Reggae mendorong kreativitas masyarakat,,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, Minggu (4/10).

Dia menjelaskan Kepulauan Seribu memiliki kekayaan yang tidak hanya terletak pada keindahan laut dan pulau-pulau saja.

Kekayaan Kepulauan Seribu juga ada pada keberagaman budaya, kreativitas masyarakat, serta semangat generasi muda yang terus berkembang.

Menurut Fajdar, Festival Reggae bukan sekadar pertunjukan musik.