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JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Festival Reggae Diharapkan Dongkrak Ekonomi Warga Kepulauan Seribu

Festival Reggae Diharapkan Dongkrak Ekonomi Warga Kepulauan Seribu

Senin, 05 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Festival Reggae Diharapkan Dongkrak Ekonomi Warga Kepulauan Seribu - JPNN.com Jakarta
Bupati Kepulauan Seribu Bupati Muhammad Fadjar Churniawan saat Festival Reggae yang digelar Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) di Pulau Untung Jawa, Sabtu (3/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha menggenjot industri pariwisata dengan berbagai cara.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu ialah menggelar Festival Reggae di Pulau Untung Jawa.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berharap event itu bisa memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

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Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berharap acara tersebut bisa menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami berharap Festival Reggae mendorong kreativitas masyarakat,,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, Minggu (4/10).

Dia menjelaskan Kepulauan Seribu memiliki kekayaan yang tidak hanya terletak pada keindahan laut dan pulau-pulau saja.

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Kekayaan Kepulauan Seribu juga ada pada keberagaman budaya, kreativitas masyarakat, serta semangat generasi muda yang terus berkembang.

Menurut Fajdar, Festival Reggae bukan sekadar pertunjukan musik.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus berusaha menggenjot industri pariwisata dengan berbagai cara.
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TAGS   kepulauan seribu festival ekonomi bupati

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