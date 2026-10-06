Pramono Anung: 6 Tambahan Penerima KLG Berlaku Mulai 1 Januari 2027

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan enam tambahan golongan penerima Kartu Layanan Gratis (KLG).

Menurut rencana, pemberlakuan akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10).

“Untuk tambahan enam golongan berlaku mulai 1 Januari, sekaligus berkaitan dengan penyesuaian harga,” kata Pramono Anung.

Pramono menjelaskan sejak dirinya mengumumkan akan melakukan penyesuaian tarif Transjakarta hingga Transjabodetabek, respons publik sejauh ini cukup damai.

Akan tetapi, Pramono Anung masih enggan menyampaikan besaran tarif untuk Transjakarta hingga Transjabodetabek.

Sebab, pengumuman akan dilakukan pada 1 Januari 2027.

“Alhamdulillah dari sejak kami sampaikan ke publik tentang adanya penyesuaian harga sampai dengan hari ini respons publiknya cukup damai,” ujar Pramono.