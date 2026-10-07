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JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Perluas Akses Literasi, Pemprov DKI Jakarta Bagikan Ribuan Buku ke Sekolah

Perluas Akses Literasi, Pemprov DKI Jakarta Bagikan Ribuan Buku ke Sekolah

Rabu, 07 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Perluas Akses Literasi, Pemprov DKI Jakarta Bagikan Ribuan Buku ke Sekolah - JPNN.com Jakarta
Kegiatan membaca buku Karya Raya di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Dispusip DKI Jakarta/aa.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha memperluas akses literasi di kalangan pelajar.

Berbagai cara pun terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu cara yang dilakukan ialah membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026.

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Ribuan buku itu dibagikan ke 250 sekolah negeri dan swasta di ibu kota.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pembagian buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan karya anak sekaligus mendorong minat membaca dan menulis di lingkungan sekolah.

"Kami memfasilitasi kegiatan ini," kata Nasruddin dalam pameran buku Karya Raya 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (3/10).

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Menurut Nasruddin, Karya Raya 2026 menghasilkan 2.053 buku yang ditulis anak-anak dari Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Di antaranya ialah Bali, Surabaya, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha memperluas akses literasi di kalangan pelajar.
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TAGS   buku DKI jakarta sekolah Literasi

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