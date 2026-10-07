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JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed A1+ yang Ringkas untuk Mendukung Bisnis yang Terus Berkembang

Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed A1+ yang Ringkas untuk Mendukung Bisnis yang Terus Berkembang

Rabu, 07 Oktober 2026 – 16:51 WIB
Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed A1+ yang Ringkas untuk Mendukung Bisnis yang Terus Berkembang - JPNN.com Jakarta
Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed A1+ yang Ringkas untuk Mendukung Bisnis yang Terus Berkembang. Foto: Dok. Epson

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin dalam teknologi pencetakan profesional, memperkenalkan SureColor V4000, printer UV flatbed terbaru yang memperluas jajaran SureColor V-Series.

Hadir untuk menjawab kebutuhan bisnis yang semakin beragam, printer ini memungkinkan pengguna menghasilkan berbagai produk custom, signage, display, hingga cetakan berkualitas foto secara lebih fleksibel.

Permintaan terhadap produk personalisasi dan signage yang unik terus berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

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Kondisi ini mendorong semakin banyak bisnis untuk menghadirkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel dan waktu pengerjaan yang lebih singkat.

Menjawab kebutuhan tersebut, SureColor V4000 menghadirkan teknologi UV flatbed dalam desain yang ringkas.

Solusi ini memungkinkan bisnis membawa lebih banyak proses produksi ke dalam perusahaan, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, sekaligus menjaga kualitas hasil cetak tetap konsisten.

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Dengan menggabungkan kualitas gambar, produktivitas, dan kemudahan pengoperasian, SureColor V4000 memberikan fleksibilitas bagi bisnis untuk mengembangkan lebih banyak aplikasi cetak tanpa membutuhkan ruang produksi yang besar.

Cetak Lebih Besar, Tetap Hemat Ruang

Epson, pemimpin dalam teknologi pencetakan profesional, memperkenalkan SureColor V4000, printer UV flatbed terbaru yang memperluas jajaran SureColor V-Series.
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TAGS   Epson Epson Indonesia printer bisnis

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