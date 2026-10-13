Rute 3 Mikrotrans Diubah, Ada Pemberhentian Baru

jakarta.jpnn.com - Rute tiga layanan Mikrotrans, yaitu JAK 48A, JAK 50, dan JAK 79 diubah.

Tiga Mikrotrans itu juga mempunyai titik pemberhentian baru.

Hal itu merupakan upaya Transjakarta untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat Jakarta.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menyampaikan bahwa rute JAK 48A (Stasiun Tebet – Karet) dimodifikasi dengan melewati segmen Jalan Tebet Utara Dalam, Jalan Tebet Raya, hingga Jalan Prof. Dr. Soepomo (Saharjo).

Karena itu, cakupan titik henti baru untuk arah Karet melayani titik stop mulai dari SMPN 115 hingga Pal Batu 1.

Lalu, untuk arah Stasiun Tebet, melayani titik bus stop mulai dari Jembatan Merah 1 hingga Wisma Laena Tebet.

Selanjutnya, JAK 50 (Puri Kembangan – Kalideres), rute dimodifikasi untuk memberikan akses langsung bagi masyarakat menuju Stasiun Bojong Indah dan Pasar Bojong Indah.

Cakupan titik pemberhentian baru untuk kedua arah melayani titik penghentian dari Stasiun Bojong Indah hingga Sekolah Al Mukhlisin.