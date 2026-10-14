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JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulogadung Solusi Urai Kemacetan

Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulogadung Solusi Urai Kemacetan

Rabu, 14 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulogadung Solusi Urai Kemacetan - JPNN.com Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulo Gadung, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa.

jakarta.jpnn.com - Jalan tembus Kelapa Gading–Pulogadung dianggap menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah.

Jalan itu juga dinilai menjadi solusi mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Jakarta Utara.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat.

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“Penyelesaian jalan tembus ini diharapkan dapat memberikan pilihan jalur yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Hendra di Jakarta, Jumat (9/10).

Dia mengatakan kehadiran jalan tembus ini sangat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas.

Jalan itu juga mendukung penataan kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya.

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“Kami berharap pembangunan dapat berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan warga,” ujarnya.

Dia berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara dapat terus diperkuat.

Jalan tembus Kelapa Gading–Pulogadung dianggap menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah.
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TAGS   kelapa gading pulogadung kemacetan jalan

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