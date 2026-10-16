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PT MRT Jakarta Mudahkan Pembayaran JakLingko

Jumat, 16 Oktober 2026 – 18:00 WIB
PT MRT Jakarta Mudahkan Pembayaran JakLingko - JPNN.com Jakarta
Warga menempelkan kartu pembayaran non tunai sebelum memasuki Halte Bus TransJakarta Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) dari Stasiun MRT ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (8/6/2022). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

jakarta.jpnn.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) terus berusaha memberikan kemudahan pembayaran tiket JakLingko.

Manajemen PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan tap integrasi di mesin pembaca kartu (reader) JakLingko, Senin (12/10).

"Mulai 12 Oktober 2026, pelanggan MRT Jakarta yang menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) yang dikeluarkan oleh bank seperti E-money Mandiri, TapCash BNI, BRIZZI BRI, Flazz BCA, JakCard Bank Jakarta, dan kartu multitrip commuterline (KMT) dapat melakukan tap di reader JakLingko yang tersedia di passenger gate stasiun," kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo di Jakarta, Jumat (9/10).

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Rendy mengatakan migrasi sistem pengetapan pembayaran tiket ini memperkuat integrasi transportasi publik bersama JakLingko.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin mudah, nyaman, dan tanpa hambatan, khususnya bagi pelanggan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi publik.

"Integrasi pembayaran ini juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan tarif integrasi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 773 Tahun 2022 tentang Besaran Tarif Layanan Angkutan Umum Massal," ucapnya.

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Dalam ketentuan tersebut, pelanggan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi publik dapat dikenakan tarif maksimal Rp10 ribu (per tiga jam dengan perjalanan lebih dari satu moda antara MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta BRT).

Selain kemudahan tarif, integrasi sistem pembayaran melalui JakLingko diharapkan dapat memberikan proses transaksi yang lebih cepat dan meminimalkan potensi kendala saat tapping.

PT MRT Jakarta (Perseroda) terus berusaha memberikan kemudahan pembayaran tiket JakLingko.
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TAGS   jaklingko jakarta MRT tiket

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