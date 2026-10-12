Kebutuhan Dasar Korban Kebakaran Kramat Jadi Prioritas

jakarta.jpnn.com - Pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi akibat kebakaran di Jalan Kramat Pulo Dalam II, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, terus diprioritaskan.

"Prioritas utama saat ini adalah memastikan kenyamanan dan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi sambil menunggu proses verifikasi data kerugian lebih lanjut," kata Camat Senen, Erik A.P dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10).

Erik mengatakan pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah menyediakan tempat penampungan sementara di sekitar lokasi kebakaran.

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Tujuannya ialah memudahkan penanganan dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak.

Dia menyebut yang terdampak kebakaran terdiri atas 52 bangunan, 114 kepala keluarga (KK) dengan total sebanyak 340 jiwa.

Adapun perinciannya sebanyak 178 laki-laki dan 162 perempuan.

Erik menyampaikan sebagian warga mengungsi di tenda darurat yang didirikan di sekitar RT 014/RW 05.

Sebagian lainnya menumpang di musala terdekat atau tinggal sementara di rumah kerabat yang tidak terdampak.