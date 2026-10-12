JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Kebutuhan Dasar Korban Kebakaran Kramat Jadi Prioritas

Kebutuhan Dasar Korban Kebakaran Kramat Jadi Prioritas

Senin, 12 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Kebutuhan Dasar Korban Kebakaran Kramat Jadi Prioritas - JPNN.com Jakarta
Puing sisa bangunan imbas kebakaran di Jalan Kramat Pulo Dalam II, Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus

jakarta.jpnn.com - Pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi akibat kebakaran di Jalan Kramat Pulo Dalam II, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, terus diprioritaskan.

"Prioritas utama saat ini adalah memastikan kenyamanan dan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi sambil menunggu proses verifikasi data kerugian lebih lanjut," kata Camat Senen, Erik A.P dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10).

Erik mengatakan pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah menyediakan tempat penampungan sementara di sekitar lokasi kebakaran.

Baca Juga:

Tujuannya ialah memudahkan penanganan dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak.

Dia menyebut yang terdampak kebakaran terdiri atas 52 bangunan, 114 kepala keluarga (KK) dengan total sebanyak 340 jiwa. 

Adapun perinciannya sebanyak 178 laki-laki dan 162 perempuan.

Baca Juga:

Erik menyampaikan sebagian warga mengungsi di tenda darurat yang didirikan di sekitar RT 014/RW 05.

Sebagian lainnya menumpang di musala terdekat atau tinggal sementara di rumah kerabat yang tidak terdampak.

Pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi akibat kebakaran di Jalan Kramat Pulo Dalam II, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, terus diprioritaskan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kebakaran kramat Jakarta Pusat kebutuhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU