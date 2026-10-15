Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Gelar Pameran di Stasiun MRT Bundaran HI

jakarta.jpnn.com - Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menggelar pameran temporer bertajuk Hutan dan Peradaban: Dari Ekosistem Kehidupan Menuju Masa Depan di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, pada 12–18 Oktober 2026.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Miftahulloh Tamary mengatakan pameran tersebut menghadirkan koleksi dan pengetahuan tentang kehutanan ke salah satu ruang publik dengan mobilitas tinggi di Jakarta.

“Pameran ini mengajak masyarakat melihat hubungan antara hutan, manusia, kebudayaan, dan perkembangan peradaban,” kata dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (9/10).

Pameran tersebut dinilai relevan dengan berbagai persoalan lingkungan yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perkotaan, mulai dari perubahan iklim, kualitas udara, hingga keberlanjutan kota.

Adapun pameran yang diadakan Perkumpulan AMI DKI Jakarta "Paramita Jaya" dan Museum Kehutanan itu menghadirkan lima zona yang menampilkan koleksi kayu, flora dan fauna, perlengkapan kehutanan, serta berbagai hasil hutan.

Di sana disediakan sejumlah media interaktif, antara lain touchscreen/LED interaktif, objek yang dapat disentuh dan diamati, matching game, serta Aroma Station yang menghadirkan pengalaman sensorik terhadap hasil hutan.

Penyajian dilengkapi panel interpretasi, ilustrasi, dan visual yang menghubungkan hutan dengan kehidupan manusia serta konteks Jakarta sebagai kota.

Area pameran juga dilengkapi mini pustaka dan photobooth.