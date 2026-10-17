Pemkot Jakarta Pusat Terus Sosialisasikan Program Belajar 1 Tahun Prasekolah

jakarta.jpnn.com - Program wajib belajar satu tahun prasekolah terus disosialisasikan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat.

Tujuannya ialah untuk memastikan anak memperoleh pendidikan usia dini sebelum memasuki sekolah dasar (SD).

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Salikun mengatakan pendidikan anak usia dini (PAUD) berperan penting dalam membentuk kemandirian, kemampuan bersosialisasi dan pengembangan potensi anak.

“Satu tahun di PAUD sangat berarti karena anak mulai mengenal dirinya. Selain itu, anak juga dapat belajar berbagi, berkomunikasi, menjaga lingkungan, mengenal nilai-nilai kebaikan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki,” kata Salikun dalam acara sosialisasi Gerakan Mengajak Masyarakat dan Anak (Gemma) Wajar 1 Tahun Prasekolah di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Salikun mengatakan pendidikan pada masa usia dini merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Dia mengajak pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan, termasuk pengurus RT/RW, berperan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan prasekolah.

Sementara itu, Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Sri Wahyuningsih mengatakan kegiatan tersebut juga diisi dengan pameran karya siswa PAUD dan taman kanak-kanak (TK), pertunjukan tari, pemeriksaan kesehatan gratis, perpustakaan keliling, serta edukasi pemilahan sampah.

Kegiatan tersebut juga diikuti orang tua bersama anak-anak yang berminat mendaftarkan putra-putri mereka ke satuan PAUD di kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Tanah Abang.