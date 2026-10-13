Rayakan Anniversary Epson, Nikmati Promo Spesial untuk Projector Serba Bisa hingga Cashback Rp 300 Ribu

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Merayakan momen anniversary, Epson Indonesia menghadirkan program promosispesial bagi konsumen yang ingin menghadirkan pengalaman visual berkualitas untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat dan berdiskusi, mengajar, bahkan hingga menikmati acara hiburan.

Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah uang elektronik hingga Rp 150.000 atau potongan harga hingga Rp 300.000 pada pembelian sejumlah projector Epson EB Series yang tercakup dalam program anniversary ini.

Kehadiran projector saat ini semakin berkembang mengikuti kebutuhan pengguna yang semakin dinamis.

Jika sebelumnya projector identik dengan perangkat pendukung presentasi di ruang rapat atau ruang kelas, kini penggunaannya telah berkembang ke berbagai aktivitas.

Projector dapat menjadi perangkat pendukung untuk bekerja dari rumah, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan komunitas dan rumah Ibadah, hingga menikmati film dan berbagai konten hiburan bersama keluarga.

Melihat kebutuhan tersebut, Epson menghadirkan lini projector yang dirancang sebagai menjadi solusi serba bisa, dengan beragam pilihan model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Melalui jajaran EB Series, Epson memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih projector berdasarkan kebutuhan penggunaan, baik untuk aktivitas profesional maupun personal.

“Projector saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Seiring dengan perkembangan gaya bekerja, belajar, dan menikmati hiburan, kebutuhan terhadap projector pun semakin beragam," ujar Hesti Astina selaku Head of Product Manager Visual Instrument, Epson Indonesia.