Kalbe Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bagikan 6 Ribu Paket Kesehatan bagi Masyarakat NTT

jakarta.jpnn.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menggelar program Bersama Sehatkan Bangsa berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan penyaluran 6.000 paket kesehatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 12-17 Oktober 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di 16 puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya serta Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada itu menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Ke-60 Kalbe.

Dengan dukungan penggalangan dana melalui program Donor Kalori yang melibatkan karyawan Kalbe, kegiatan ini bertujuan memperluas akses pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan deteksi dini.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan.

“Perjalanan 60 tahun Kalbe tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat. Karena itu, kami ingin merayakannya dengan menghadirkan manfaat bagi kesehatan masyarakat," kata Head of Corporate Sustainability PT Kalbe Farma Tbk Abi Nisaka, Rabu (14/10).

Melalui Donor Kalori, semangat hidup sehat Insan (Karyawan) Kalbe menjadi kontribusi untuk mendukung pemeriksaan kesehatan dan penyaluran paket kesehatan di NTT.

"Kami berharap kolaborasi ini membantu lebih banyak masyarakat mengenali kondisi kesehatannya lebih dini dan mengambil langkah untuk hidup lebih sehat,” ujar Abi Nisaka.

Program Donor Kalori menghubungkan aktivitas sehat karyawan dengan kontribusi sosial perusahaan, yakni pengumpulan kalori yang dilakukan oleh Insan Kalbe selama 60 hari.