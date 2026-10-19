Dukung Pemulihan Pascabencna, Agrinas Palma Nusantara Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Nagekeo NTT

jakarta.jpnn.com - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Lapangan Putra Nagekeo Football Academy, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Minggu (18/10).

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan pascabencana, pendidikan, pembinaan olahraga, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebelumnya, Agrinas Palma Nusantara menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur, menggelar sosialisasi perekrutan tenaga kerja, serta membagikan ratusan paket sembako.

Dalam kegiatan di Nagekeo, Divisi Humas dan TJSL di bawah Direktorat Hubungan Kelembagaan Agrinas kembali menyalurkan bantuan untuk kebutuhan sosial, pendidikan, dan olahraga.

Bantuan yang disalurkan meliputi perlengkapan olahraga sepak bola untuk Putra Nagekeo Football Academy, buku dan alat tulis bagi 100 atlet sepak bola cilik, serta 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu di sekitar lokasi kegiatan.

Pemilihan Putra Nagekeo Football Academy sebagai penerima bantuan didasarkan pada konsistensi pembinaan sepak bola usia dini dan rekam jejak prestasinya.

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Akademi ini telah mencatatkan sejumlah capaian pada kompetisi tingkat Nusa Tenggara Timur, nasional, hingga internasional, sehingga dinilai memiliki potensi untuk terus mengembangkan talenta sepak bola muda melalui dukungan sarana latihan dan pendidikan.

Di tingkat NTT dan berbagai turnamen, Putra Nagekeo meraih delapan gelar juara pertama, yakni Piala Menpora U12 NTT 2024, Liga Anak Indonesia U12 NTT 2024 dan 2025, Piala Presiden U12 NTT 2025, Lekesoro Cup U12 2025, Piala Presiden U10 NTT 2026, serta Sinar Ponggeok Cup U12 2026. Prestasi lainnya adalah juara pertama Bali7s Youth International U14 di Bali pada 2025.