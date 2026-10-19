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91 Persen Siswa Indonesia Sebut AI Bantu Garap Tugas Lebih Cepat, Tetapi Takut Paham Materi

Senin, 19 Oktober 2026 – 21:55 WIB
91 Persen Siswa Indonesia Sebut AI Bantu Garap Tugas Lebih Cepat, Tetapi Takut Paham Materi - JPNN.com Jakarta
Sembilan dari 10 atau 91 persen pelajar Indonesia khawatir tidak memahami materi secara mendalam meskipun AI membantu mereka. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Sembilan dari 10 atau 91 persen pelajar Indonesia khawatir tidak memahami materi secara mendalam meskipun AI membantu mereka menyelesaikan tugas lebih cepat.

Temuan ini terungkap dalam survei global HP Futures 2026 terhadap lebih dari 6.000 pelajar, termasuk 2.097 murid di Indonesia.

Angka di Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan seluruh negara yang disurvei. 

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Laporan HP Futures yang disusun oleh HP bersama Global Learning Council dan Education Leaders Forum ini juga menghimpun masukan dari 58 pemimpin di bidang pendidikan, kebijakan publik, dan masa depan dunia kerja.

Tujuannya ialah untuk membahas bagaimana sistem pendidikan dapat membekali generasi muda menghadapi dunia kerja di masa depan.

Di tengah meningkatnya penggunaan AI, ketika ingin mengingat materi pelajaran, para pelajar masih mengandalkan cara-cara lama, seperti mencetak atau menulis tangan.

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Lebih dari separuh responden atau 52 persen memilih metode yang melibatkan cetak atau tulisan tangan.

Sementara itu, hanya kurang dari satu dari lima pelajar atau 17 persen yang memilih ringkasan berbasis AI sebagai metode utama.

Sembilan dari 10 atau 91 persen pelajar Indonesia khawatir tidak memahami materi secara mendalam meskipun AI membantu mereka
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TAGS   siswa pelajar Indonesia Artificial Intelligence

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