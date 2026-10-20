Pembangunan Lapangan Multifungsi di Jakarta Selatan Ditarget Selesai November 2026

jakarta.jpnn.com - Pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung pada awal November 2026.

Proyek itu dibangun untuk mencegah tawuran antarkelompok di wilayah tersebut.

“Target awal November selesai,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10).

Sementara itu, Camat Tebet Putut Puji mengatakan pembangunan lapangan multifungsi yang berada di depan Stasiun Manggarai tersebut telah memasuki tahap pemasangan atap dengan progres sekitar 70 persen.

"Sudah pasang atap, kira-kira sudah 70 persen," kata Putut.

Pembangunan lapangan multifungsi itu diharapkan dapat menjadi wadah bagi warga, khususnya anak-anak dan remaja, untuk menyalurkan minat dan hobi melalui kegiatan positif.

Sebelumnya, Syafrin mengatakan Pemkot Jakarta Selatan juga mendalami faktor-faktor yang memicu terjadinya tawuran untuk menentukan langkah penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

Menurut dia, hasil pendalaman tersebut diharapkan menghasilkan alternatif solusi, termasuk mengarahkan potensi dan minat warga pada kegiatan produktif serta membuka peluang pekerjaan yang layak bagi mereka yang membutuhkan.