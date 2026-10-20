JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pembangunan Lapangan Multifungsi di Jakarta Selatan Ditarget Selesai November 2026

Pembangunan Lapangan Multifungsi di Jakarta Selatan Ditarget Selesai November 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Pembangunan Lapangan Multifungsi di Jakarta Selatan Ditarget Selesai November 2026 - JPNN.com Jakarta
Proyek pembangunan Lapangan Multifungsi Taman RW 04 di Jalan Manggarai Utara II, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung pada awal November 2026.

Proyek itu dibangun untuk mencegah tawuran antarkelompok di wilayah tersebut.

“Target awal November selesai,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10).

Baca Juga:

Sementara itu, Camat Tebet Putut Puji mengatakan pembangunan lapangan multifungsi yang berada di depan Stasiun Manggarai tersebut telah memasuki tahap pemasangan atap dengan progres sekitar 70 persen.

"Sudah pasang atap, kira-kira sudah 70 persen," kata Putut.

Pembangunan lapangan multifungsi itu diharapkan dapat menjadi wadah bagi warga, khususnya anak-anak dan remaja, untuk menyalurkan minat dan hobi melalui kegiatan positif.

Baca Juga:

Sebelumnya, Syafrin mengatakan Pemkot Jakarta Selatan juga mendalami faktor-faktor yang memicu terjadinya tawuran untuk menentukan langkah penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

Menurut dia, hasil pendalaman tersebut diharapkan menghasilkan alternatif solusi, termasuk mengarahkan potensi dan minat warga pada kegiatan produktif serta membuka peluang pekerjaan yang layak bagi mereka yang membutuhkan.

Pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung pada awal November 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   jakarta selatan tebet manggarai lapangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU