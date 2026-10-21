Pemkot Jakarta Pusat Targetkan Selesaikan Perbaikan 94 Rumah Duafa Hingga Akhir 2026

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) terus menggenjot perbaikan rumah duafa.

Pemkot Jakpus menggelar program bedah rumah reguler. Pemkot Jakarta Pusat menargetkan 94 rumah duafa diperbaiki sepanjang 2026.

Target itu diharapkan tercapai dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Pada tahun 2026, terdapat target program Bedah Rumah Duafa sebanyak 94 rumah, yang terdiri atas program reguler dan dukungan CSR," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin saat meresmikan hasil bedah rumah di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (20/10)

Dia mengatakan bedah rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan PT SupraJaya Duaribu Satu dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jakarta Pusat.

Kolaborasi kedua pihak itu, kata Arifin, telah membantu pembangunan delapan unit rumah selama periode 2024-2026 sebagai upaya menyediakan hunian layak bagi warga yang membutuhkan.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga diharapkan memberikan kenyamanan bagi keluarga penerima manfaat.

Dia pun mengajak dunia usaha dan lembaga sosial lainnya untuk berpartisipasi dalam program serupa guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.