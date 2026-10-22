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66 Kasus Tuberkulosis Ditemukan di Kepulauan Seribu

Kamis, 22 Oktober 2026 – 18:00 WIB
66 Kasus Tuberkulosis Ditemukan di Kepulauan Seribu - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Pasien penderita tuberkulosis (TB) antre saat akan menjalani pemeriksaan rutin di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan. Foto: ANTARA/Dhoni Setiawan.

jakarta.jpnn.com - Kasus tuberkulosis (TB) masih ditemukan di Kepulauan Seribu.

Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu menemukan puluhan kasus tuberculosis.

"Jumlah kasus tuberkulosis sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026 ditemukan 66 kasus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Ghamal Ahmad Permana, Rabu (21/10).

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Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2025 di periode yang sama dengan mencapai 55 kasus.

Menurut dia, penemuan kasus ini penting untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan mempercepat mulainya pengobatan tuberkulosis.

Penemuan kasus ini dilakukan melalui kegiatan penjaringan kasus melalui Active Case Finding (ACF) yang lebih banyak dilaksanakan serta Kualitas Investigasi Kontak (IK) lebih meningkat.

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“Serta melalui kegiatan pemeriksaan skrining paru menggunakan portable Xray," kata Ghamal.

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran penyakit tuberkulosis.

Kasus tuberkulosis (TB) masih ditemukan di Kepulauan Seribu. Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu menemukan puluhan kasus tuberculosis.
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TAGS   kepulauan seribu kesehatan tuberkulosis pemeriksaan

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