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Festival Batik Tebet 2026 Berdayakan UMKM dan Warisan Budaya Lokal

Jumat, 23 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Festival Batik Tebet 2026 Berdayakan UMKM dan Warisan Budaya Lokal - JPNN.com Jakarta
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar Festival Batik Tebet 2026 dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menggelar Festival Batik Tebet 2026.

Acara itu bertujuan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan warisan budaya.

Selain itu, Festival Batik Tebet 2026 merupakan usaha dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.

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"Batik tidak boleh hanya kita lihat, tetapi harus diwujudkan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis (22/10).

“Seluruh warga masyarakat harus mengenal, mencintai, menggunakan, dan yang tidak kalah penting adalah terus mempromosikan batik," kata Syafrin.

Syafrin mengatakan Festival Batik Tebet bukan sekadar perayaan rutin, melainkan momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa.

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Menurutnya, batik tidak cukup hanya dikenang dan dipamerkan, tetapi juga perlu diterapkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dia menjelaskan, keterlibatan 55 kolaborator dalam penyelenggaraan festival tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan industri kreatif.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menggelar Festival Batik Tebet 2026.
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TAGS   batik tebet umkm jakarta selatan

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