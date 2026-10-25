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Pemkot Jakarta Pusat Bangun Tangki Septik Komunal di Kemayoran

Minggu, 25 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Pemkot Jakarta Pusat Bangun Tangki Septik Komunal di Kemayoran - JPNN.com Jakarta
Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kota Administrasi Jakarta Pusat membangun empat titik tangki septik komunal di RW 03, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jumat (23/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus.

jakarta.jpnn.com - Empat titik tangki septik komunal dibangun di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Tangki itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi 21 rumah warga yang belum memiliki fasilitas tersebut.

"Kami sangat menyambut baik setiap ada program pembuatan tangki septik komunal,” kata Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Cempaka Baru Wintha Frilliana di Jakarta, Sabtu (24/10).

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“Sebab, itu menjadi salah satu target dalam mengurangi jumlah warga yang buang air besar sembarangan," kata Wintha.

Wintha menyampaikan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS) yang ditargetkan tercapai di DKI Jakarta pada 2030.

Dia menyebut pembangunan tangki septik komunal telah dimulai pada 16 Oktober dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026.

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Adapun koordinasi teknis dilakukan bersama pelaksana proyek untuk memastikan penyelesaian tepat waktu sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Menurut dia, pembangunan tangki septik komunal direncanakan berlanjut ke wilayah lainnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Sudin SDA serta potensi dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Empat titik tangki septik komunal dibangun di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
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TAGS   Jakarta Pusat pemerintah kota tangki warga

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