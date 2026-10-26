Pemprov DKI Jakarta Akan Perbaiki Fasilitas Pendukung JPO Kota Bambu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan memperbaiki fasilitas pendukung Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kota Bambu, Jakarta Barat.

Tujuannya ialah mendukung gerak penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

"Ya, kemarin kami sudah meminta kepada Dinas Bina Marga karena di sana itu kan ada beberapa rumah sakit, sehingga seringkali ada keluhan terutama para disabilitas, segera akan kita perbaiki," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu (25/10).

Pramono menambahkan dirinya juga telah memerintahkan Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera memperbaiki JPO tersebut.

Dia menilai JPO tersebut merupakan salah satu akses pejalan kaki untuk menuju rumah sakit.

Sebelumnya, pengguna media sosial menyoroti kondisi JPO Kota Bambu yang dinilai tak ramah disabilitas.

Padahal, keberadaan JPO tersebut menjadi akses menuju sejumlah rumah sakit rujukan nasional, termasuk RS Harapan Kita dan RS Dharmais.

Video tersebut juga memperlihatkan tidak adanya fasilitas lift pada JPO. Hal tersebut tentunya akan menyulitkan akses penyebrangan bagi penyandang disabilitas, lansia atau pasien rumah sakit.