14 Rumah di Jakarta Barat Terbakar

jakarta.jpnn.com - Kebakaran melanda 14 rumah di Jalan Keadilan, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (26/10).

Sebanyak 14 rumah yang hangus itu dihuni 39 kepala keluarga (KK).

"Seratusan jiwa lebih yang terdampak. Karena wilayah ini adalah permukiman yang padat, satu rumah itu bisa dihuni oleh 4 KK atau lebih," kata Lurah Keagungan Sahat Marulitua Simorangkir.

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Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Alhamdulillah, memang tidak ada korban jiwa," ujar Sahat.

Saat kebakaran bermula, kata dia, warga bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta perangkat kelurahan berupaya memadamkan api secara manual dengan menggunakan ember, sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran.

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"Seluruh warga bersama PPSU dan perangkat kelurahan berjibaku melakukan pemadaman sebisanya melalui penyiraman manual menggunakan ember," tutur Sahat.

Menurut dia, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah dihubungi. Beberapa waktu setelah berjibaku, api akhirnya dapat dipadamkan.