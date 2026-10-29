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Operasi Patuh Jaya 2026: Polres Metro Jakarta Selatan Sasar 4 Titik

Kamis, 29 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Operasi Patuh Jaya 2026: Polres Metro Jakarta Selatan Sasar 4 Titik - JPNN.com Jakarta
Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan Operasi Patuh Jaya 2026 untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober sampai 8 November 2026. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Selatan menyasar empat titik pada Operasi Patuh Jaya 2026.

Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Kegiatan itu dilaksanakan setiap hari, termasuk pada akhir pekan.

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Operasi Patuh Jaya 2026 bertujuan meningkatkan ketertiban pengendara kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

“Ada empat. Yang pertama di Fatmawati, kemudian Pasar Minggu, Kebayoran Lama, yang itu sepanjang Ciputat Raya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto, Rabu (28/10).

Dia menjelaskan pelaksanaan operasi di wilayah Jakarta Selatan didukung personel yang dibagi dalam dua sesi, yakni pagi dan sore hari.

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Menurut dia, kepolisian mengerahkan sekitar 60 personel pada sesi pagi dan 60 personel pada sesi sore untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya tahun ini, petugas mengutamakan edukasi dan imbauan kepada pengendara agar lebih mematuhi aturan lalu lintas.

Polres Metro Jakarta Selatan menyasar empat titik pada Operasi Patuh Jaya 2026.
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TAGS   operasi patuh jaya jakarta selatan lalu lintas pengendara

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