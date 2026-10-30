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Pemkot Jakarta Selatan Pangkas 23 Pohon Rawan Tumbang

Jumat, 30 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Pemkot Jakarta Selatan Pangkas 23 Pohon Rawan Tumbang - JPNN.com Jakarta
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Selatan memangkas pohon yang dinilai rawan tumbang di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memangkas dan menebang 23 pohon di 12 titik berbeda wilayah Kecamatan Kebayoran Lama.

Pohon-pohon itu dipangkas dan ditebang karena dianilai rawan tumbang.

"Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama sering kita lakukan pemangkasan karena memang laporannya cukup banyak. Hari ini kita lakukan pemangkasan dengan optimal," kata Pengawas Penopingan Sudin Tamhut Jakarta Selatan Sobari, Kamis (29/10).

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Sobari mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko pohon tumbang, terutama saat hujan disertai angin kencang.

Dia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Sobari menjelaskan dari 23 pohon yang ditangani, sebanyak 20 pohon dipangkas dengan kategori sedang, sedangkan tiga pohon lainnya ditebang.

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"Penanganan dilakukan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing pohon," katanya.

Menurutnya, pohon yang dipangkas maupun ditebang umumnya memiliki sejumlah indikasi membahayakan.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memangkas dan menebang 23 pohon di 12 titik berbeda wilayah Kecamatan Kebayoran Lama.
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TAGS   jakarta selatan pemkot jaksel Pohon hujan

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