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Satpol PP Jakarta Utara Tertibkan 17 Bangunan Liar di Cilincing

Minggu, 01 November 2026 – 12:00 WIB
Satpol PP Jakarta Utara Tertibkan 17 Bangunan Liar di Cilincing - JPNN.com Jakarta
Petugas gabungan menertibkan bangunan liar di Cilincing,Jakarta Utara pada Kamis (29/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakut

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 17 bangunan liar di Jalan Kompleks Pelindo II Pedongkelan, RT 03/RW 09, Kelurahan/Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ditertibkan satpol PP.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, seperti Satpol PP se-Kecamatan Cilincing, Polsek Cilincing, Koramil Cilincing, Dinas Perhubungan, dan PLN UP3 Marunda.

Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Cilincing, pengurus RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga terlibat.

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"Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cilincing Roslely Tambunan, Kamis (29/10).

Menurut dia, sebelum penertiban dilaksanakan, pihaknya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) hingga SP3 secara bertahap kepada para pemilik lapak.

"Penertiban hari ini merupakan langkah terakhir setelah seluruh tahapan peringatan dilakukan secara persuasif," kata dia.

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Dia mengatakan penertiban bertujuan mengembalikan fungsi ruang publik agar tertata dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

"Sebanyak 17 bangunan liar yang dibongkar, 14 merupakan lapak warung, dua lapak penampungan barang rongsokan, dan satu lapak tambal ban," papar Roslely.

Sebanyak 17 bangunan liar di Jalan Kompleks Pelindo II Pedongkelan, RT 03/RW 09, Kelurahan/Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ditertibkan satpol PP.
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TAGS   satpol pp jakarta utara bangunan liar cilincing

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