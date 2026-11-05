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Tabung Gas Meledak di Jakarta Barat, 12 Warga Terluka

Kamis, 05 November 2026 – 19:00 WIB
Tabung Gas Meledak di Jakarta Barat, 12 Warga Terluka - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Seorang pemadam berusaha memadamkan api dari sebuah ledakan tabung gas. Foto: ANTARA/HO-Aspri/am

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 12 orang terluka akibat ledakan tabung gas di Jalan Guji Baru, RT/RW 06/02 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/11).

Tujuh warga mengalami luka ringan. Lima warga lainnya mengalami luka berat.

"Yang dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu ada empat orang, ditambah satu orang, totalnya jadi ada lima orang," kata Lurah Duri Kepaz Arie Lystha.

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Arie mengatakan ledakan yang terjadi sekitar pukul 04.21 WIB itu mengakibatkan 10 rumah terdampak kerusakan.

"Namun, yang rusak parahnya itu ada tiga. Untuk korbannya ada 29 orang dengan 13 KK (Kepala Keluarga)," kata Arie.

Dalam satu minggu ke depan, pihak kelurahan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta serta instansi terkait akan menyalurkan kebutuhan logistik kepada para korban.

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"Dalam satu minggu ini kami akan menyalurkan logistik berupa makanan dari kelurahan. Kalau dari Dinsos dan dari BPBD sudah (dikirimkan), bentuk logistiknya beras dan minyak. Dari Dinas Sosial, ini lagi pengajuan untuk kompor, kemudian peralatan masak," kata Arie.

Hingga kini, situasi rumah para korban belum bisa ditempati sehingga mesti diungsikan. 

Sebanyak 12 orang terluka akibat ledakan tabung gas di Jalan Guji Baru, RT/RW 06/02 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/11).
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