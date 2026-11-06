  UKP Pariwisata Sambut Positif Gagasan Segitiga Emas Pariwisata Lampung

jakarta.jpnn.com - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata Zita Anjani menyambut positif gagasan pengembangan Segitiga Emas Pariwisata Lampung.

Konsep yang mengintegrasikan kekayaan bahari, potensi ekowisata, serta atraksi satwa laut langka tersebut dinilai memiliki peluang untuk memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan berbasis konservasi di Indonesia.

Paparan konsep pengembangan Segitiga Emas tersebut disampaikan oleh rombongan yang dipimpin Cholis Faizi, pengamat pariwisata Indonesia sekaligus wartawan senior.

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"Saya sangat mengapresiasi semangat anak-anak muda yang memiliki kepedulian dan inisiatif untuk mengembangkan pariwisata kampung halamannya. Potensi daerah harus diberi ruang untuk tumbuh. Saya tentu siap mendukung berbagai gagasan positif seperti ini agar pariwisata daerah makin berkembang, dikenal luas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Zita, Kamis (5/11).

Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan paparan yang diberikan oleh rombongan.

Dia melihat peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk dengan Unlock Indonesia, khususnya untuk memperkuat promosi dan memperkenalkan potensi pariwisata Lampung kepada pasar yang lebih luas.

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"Saya juga berterima kasih atas paparan dan gagasan yang disampaikan. Saya tertarik untuk melihat dan merasakan langsung pengalaman wisata yang tadi dipresentasikan," ungkap Zita.

Cholis Faizi mengatakan konsep Segitiga Emas tidak semata-mata diarahkan untuk menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata yang memiliki karakter, daya saing, dan keberlanjutan.