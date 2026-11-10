Pemkot Jakarta Selatan Tanam Pohon Tabebuya, Taman Pasar Minggu Makin Cantik

jakarta.jpnn.com - Taman Pemakaman Umum (TPU) Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan, makin cantik.

Sebab, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan menanam lima pohon tabebuya pink.

"Lokasi ini memang masih terlihat banyak lahan kosong yang belum ditanami pepohonan. Untuk itu, hari ini program Jumat Menanam kami sasar lokasi tersebut," kata Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan Herlina Merinda di Jakarta, Jumat (6/11).

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Herlina mengatakan penanaman tersebut merupakan bagian dari program Jumat Menanam yang menyasar lokasi-lokasi dengan kondisi lingkungan masih gersang.

Ia menjelaskan pemilihan pohon tabebuya pink mempertimbangkan nilai estetika tanaman tersebut, terutama ketika bunganya bermekaran.

Selain itu, jenis pohon tersebut dinilai memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan iklim serta sistem perakaran yang ramah terhadap infrastruktur di sekitarnya.

Herlina berharap kegiatan penanaman pohon dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang atau lahan yang belum optimal menjadi kawasan hijau.

"Kami akan terus menggencarkan penanaman pohon di lokasi-lokasi yang memang kurang hijau. Selain menanam, kami juga tentunya akan melakukan perawatan dengan baik," ucapnya.