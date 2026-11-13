Pramono Anung Pastikan Pemprov DKI Jakarta Tambah 100 Sekolah Gratis

jakarta.jpnn.com - Jumlah sekolah di DKI Jakarta akan bertambah signifikan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru.

Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menambah seratus sekolah.

Sekolah-sekolah itu termasukmadrasah dan pondok pesantren (ponpes).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana penambahan sekolah gratis tersebut akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

"Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian ditambah 50 dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu ditambah 100," jelasnya, Rabu (11/11).

Tak hanya menyasar sekolah umum, Pramono mengatakan nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas sekolah gratis ke lembaga pendidikan lain termasuk madrasah hingga pondok pesantren.

"Saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah pondok pesantrennya. Madrasah sudah ada," kata dia.

Dengan penambahan tersebut, maka total sekolah swasta gratis di ibu kota akan berjumlah 253 sekolah.