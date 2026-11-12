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39 Bangunan Liar di Tanah Abang Dibongkar

Kamis, 12 November 2026 – 08:00 WIB
39 Bangunan Liar di Tanah Abang Dibongkar - JPNN.com Jakarta
Kegiatan penertiban puluhan bangunan liar di Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus.

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 39 bangunan liar di atas Jalan Tenaga Listrik, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibongkar, Rabu (11/11).

Pembongkaran puluhan bangunan liar itu dilakukan petugas gabungan.

Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan inspeksi sekaligus mencegah potensi bahaya bagi warga.

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Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami mengatakan penertiban dilakukan setelah pemerintah memberikan imbauan kepada pemilik bangunan agar membongkar bangunannya secara mandiri.

"Sebelumnya sudah kami berikan imbauan kepada pemilik bangunan. Ada 39 bangunan yang berdiri di atas jalan ini dan itu sangat membahayakan mereka juga," kata Utami, Rabu (11/11).

Dia mengatakan warga yang bermukim di kawasan tersebut memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan asal domisili beragam, di antaranya Kebon Melati, Semarang, dan Palembang.

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Pemerintah kecamatan juga telah menawarkan sejumlah alternatif hunian, seperti rumah susun (rusun) di Jakarta Utara dan Bekasi maupun tempat kontrakan bagi warga yang memilih menyewa.

Dari hasil pendataan, terdapat sembilan kepala keluarga (KK) yang bersikap kooperatif dengan mendatangi pihak kelurahan.

Sebanyak 39 bangunan liar di atas Jalan Tenaga Listrik, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibongkar, Rabu (11/11).
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TAGS   bangunan liar tanah abang petugas Jakarta Pusat

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