Wakil Wali Kota Jakarta Timur Dorong Pencari Kerja Tingkatkan Keterampilan

jakarta.jpnn.com - Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan.

Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Apabila mereka tidak dapat diterima, jangan berkecil hati. Masih ada banyak peluang besar, yaitu dengan mengikuti programnya Pemprov DKI, dengan dibukanya pelatihan-pelatihan keterampilan," kata Kusmanto setelah menghadiri pembukaan job fair di J Town Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (11/11).

Menurut dia, pelatihan kerja dapat memperbesar peluang diterima bekerja di perusahaan.

Terlebih, kesempatan mendapatkan pekerjaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lowongan, tetapi juga kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, sesuai kebutuhan perusahaan.

Kusmanto menjelaskan sejumlah pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Antara lain keterampilan menjadi barista, katering, memasak, serta penyelaman bawah air atau pengelasan bawah air.

Dia menilai berbagai pelatihan tersebut dapat menjadi bekal tambahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi sebelum kembali melamar pekerjaan.