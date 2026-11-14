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Wakil Wali Kota Jakarta Timur Dorong Pencari Kerja Tingkatkan Keterampilan

Sabtu, 14 November 2026 – 07:00 WIB
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Dorong Pencari Kerja Tingkatkan Keterampilan - JPNN.com Jakarta
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto meninjau kegiatan bursa kerja (job fair) di J Town Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan. 

Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Apabila mereka tidak dapat diterima, jangan berkecil hati. Masih ada banyak peluang besar, yaitu dengan mengikuti programnya Pemprov DKI, dengan dibukanya pelatihan-pelatihan keterampilan," kata  Kusmanto setelah menghadiri pembukaan job fair di J Town Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (11/11).

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Menurut dia, pelatihan kerja dapat memperbesar peluang diterima bekerja di perusahaan.

Terlebih, kesempatan mendapatkan pekerjaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lowongan, tetapi juga kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, sesuai kebutuhan perusahaan.

Kusmanto menjelaskan sejumlah pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

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Antara lain keterampilan menjadi barista, katering, memasak, serta penyelaman bawah air atau pengelasan bawah air.

Dia menilai berbagai pelatihan tersebut dapat menjadi bekal tambahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi sebelum kembali melamar pekerjaan.

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan. 
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TAGS   pencari kerja jakarta timur keterampilan wali kota jakarta timur

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