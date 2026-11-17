jakarta.jpnn.com - Sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Menteng Raya Nomor 48, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar, Senin (16/11).

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat pun langsung turun ke lapangan.

Setelah mendapatkan laporan, Gulkarmat Jakarta Pusat langsung mengerahkan 17 unit mobil pemadam.

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Selain itu, Gulkarmat Jakarta Pusat juga menerjunkan 85 personel untuk menangani kebakaran.

Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Z Triyanto mengatakan laporan kebakaran diterima dari warga pada pukul 13.32 WIB dengan titik lokasi di sekitar Tugu Tani.

"Petugas tiba di lokasi pukul 13.40 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman satu menit kemudian," kata Triyanto di Jakarta, Senin.

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Menurut dia, petugas berhasil melokalisasi kebakaran pada pukul 13.48 WIB.

Setelah itu, petugas langsung melanjutkan pendinginan mulai pukul 13.52 WIB.