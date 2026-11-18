jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) harus tetap dipertahankan sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Yuke Yurike berharap pemerintah mempertimbangkan ulang rencana menjadikan hutan kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Rencana pemanfaatan kawasan tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan,” kata Yuke Yurike, Selasa (17/11).

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Yuke mengatakan hutan kota memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan Jakarta.

Dia menilai keberadaan kawasan hijau yang sudah tersedia harus dilindungi dan tidak mudah dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan lain.

"Keberadaan Hutan Kota UI harus tetap dipertahankan,” kata dia.

Dia juga menilai Jakarta masih membutuhkan banyak ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi, sekaligus menjadi ruang resapan air.

“Jangan sampai kawasan yang sudah memiliki fungsi ekologis justru berkurang," kata dia.