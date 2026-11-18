jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin global dalam teknologi pencetakan, kembali memperkuat lini printer EcoTank melalui kehadiran tiga model generasi terbaru, yaitu L3311, L3351, dan L5391.

Hadir sebagai penyempurnaan dari generasi sebelumnya, rangkaian printer ini menawarkan desain yang lebih ringkas, peningkatan kemudahan penggunaan, serta fitur yang dirancang untuk mendukung produktivitas di rumah maupun usaha kecil dan menengah (UKM).

Seiring meningkatnya kebutuhan pencetakan untuk mendukung aktivitas bekerja, belajar, dan menjalankan bisnis, pengguna membutuhkan solusi yang tidak hanya hemat biaya operasional, tetapi juga dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang.

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Berbekal keberhasilan lebih dari 100 juta unit printer EcoTank yang telah terjual secara global, Epson terus mengembangkan inovasi untuk menghadirkan pengalaman mencetak yang semakin praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna masa kini.

Generasi terbaru EcoTank membawa sejumlah penyempurnaan dibandingkan seri sebelumnya, mulai dari desain bodi yang lebih ringkas dengan ukuran hingga 20% lebih kecil, sistem pengisian tinta yang semakin praktis, hingga peningkatan fitur konektivitas.

Berbagai pembaruan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman mencetak yang lebih nyaman, sekaligus membantu pengguna mengoptimalkan waktu dan biaya operasional.

Desain Lebih Ringkas, Pengisian Tinta Lebih Praktis

Salah satu pembaruan yang ditawarkan pada generasi terbaru EcoTank adalah desain yang lebih modern dan ringkas.