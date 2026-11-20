jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melakukan langkah antisipasi terkait potensi kenaikan harga bahan pokok.

Pemkot Jakbar akan menggelar pasar murah menjelang Natal dan tahun baru.

Pasar murah itu juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat.

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Kenaikan harga bahan baku mulai berdampak pada harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Patra, Kebon Jeruk.

"Tepung naik. Minyak relatif masih sama. Tepung naik dari Rp 83 ribu jadi Rp 96 ribu,” kata pedagang bernama I Ketut, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan harga gula merek GMP naik dari Rp 18 ribu jadi Rp 20 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga kerupuk mengalami kenaikan bervariasi, bergantung pada jenis dan produknya. Bahkan, sejumlah kerupuk yang sebelumnya dijual Rp 80 ribu kini mencapai Rp 110 - 115 ribu per bal.

"(Kenaikan harga) Udah sebulan lebih. Dari sananya kan emang udah naik," kata I Ketut.