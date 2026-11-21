jakarta.jpnn.com - Realisasi investasi di Jakarta Selatan mencapai Rp 62,7 triliun pada semester pertama 2026.

Angka itu merupakan yang tertinggi dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta pun mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

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"Pengusaha harus bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong roda perekonomian terus berputar dan menciptakan bisnis berkelanjutan," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi dalam Pembukaan Musyawarah Kota (Mukota) VII Kadin Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Diana mengatakan besarnya potensi ekonomi Jakarta Selatan perlu diimbangi dengan kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, pemangku kepentingan, dan komunitas masyarakat.

Capaian tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Diana menjelaskan, pada semester I 2026, Jakarta Selatan mencatat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 62,7 triliun.

Angka itu merupakan yang tertinggi di seluruh DKI Jakarta.