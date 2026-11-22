jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mewaspadai potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan tahun baru.

"Pengawasan ini dilakukan untuk memonitor ketersediaan kebutuhan pangan, khususnya produk peternakan dan pertanian, sekaligus mengecek harga dan jumlah pasokannya," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Jakarta Timur Fauzi di Jakarta, Rabu (18/11).

Pengawasan tersebut untuk memastikan bahan pangan yang beredar di pasar tetap aman dikonsumsi dan pasokan kebutuhan masyarakat mencukupi selama periode libur akhir tahun.

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"Secara umum harga kebutuhan pokok masih fluktuasi dan stok juga terbilang aman," ujar Fauzi.

Fauzi menyebut, petugas gabungan melakukan pemeriksaan pada Selasa (17/11) terhadap sejumlah sampel produk pertanian dan peternakan menggunakan fasilitas laboratorium yang disiagakan di Pasar Pulo Gadung.

Pemeriksaan tersebut menjadi langkah antisipasi untuk memastikan bahan pangan yang dijual kepada masyarakat tidak mengandung zat kimia berbahaya, seperti residu pestisida, formalin, boraks, maupun bahan berbahaya lainnya.

"Untuk pemeriksaan kandungan produk pangan menggunakan laboratorium juga hasilnya relatif aman, tidak ditemukan kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya," ucap Fauzi.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan pengawasan dilakukan di lima pasar tradisional, yakni Pasar Pulo Gadung, Pasar Ujung Menteng, Pasar Cakung, Pasar Cipinang Muara, dan Pasar Enjo.