jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu langsung bergerak setelah mengetahui tiang penyangga kanopi Dermaga Utara rusak.

Pemkab Kepulauan Seribu langsung memperbaiki tiang penyangga itu.

Tiang tersebut mengalami kerusakan akibat korosi paparan air laut dan faktor usia.

Baca Juga: Pramono Anung Pastikan Pemprov DKI Jakarta Tambah 100 Sekolah Gratis

“Perbaikan ini dilakukan untuk memperkuat tiang penyangga sekaligus mencegah korosi agar konstruksi kanopi lebih kokoh dan dapat bertahan lama," kata Lurah Pulau Panggang Jamaluddin di Jakarta, Rabu (18/11).

Dia mengatakan perbaikan dilakukan setelah sejumlah tiang penyangga mulai mengalami korosi dan lapisan permukaannya terkelupas.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak mempengaruhi kekuatan konstruksi kanopi.

Pekerjaan meliputi perbaikan bagian tiang yang rusak menggunakan material berupa batu split, pasir, dan semen.

Dalam pengerjaan, sebanyak 15 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dikerahkan untuk melaksanakan perbaikan.