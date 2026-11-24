jakarta.jpnn.com - Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, menyulap lahan di bawah flyover Kampung Melayu Jalan KH Abdullah Syafii menjadi taman unggulan.

Lurah Bidara Cina Suhartono menjelaskan kawasan di bawah flyover tersebut sebelumnya digunakan warga untuk nongkrong.

“Sering ditemukan sampah yang dibuang sembarangan,” kata Suhartono, Rabu (18/11).

“Kondisi itu kemudian mendorong pihak kelurahan melakukan penataan dan mengubah lahan tersebut menjadi taman unggulan," kata Suhartono.

Menurut dia, taman unggulan tersebut dapat mengubah kawasan yang sebelumnya kurang terawat menjadi ruang lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan nyaman.

"Untuk penataan lahan ini, kami kerahkan enam petugas PPSU,” kata Suhartono.

Baca Juga: Taman Hujan di Jakarta Selatan Jadi Solusi Resapan Air

Suhartono menjelaskan pekerjaan fisik dimulai pada minggu kedua Oktober 2026.

“Ditargetkan selesai paling lambat awal Desember," ujar Suhartono.