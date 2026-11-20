jakarta.jpnn.com - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional melalui kolaborasi industri, peningkatan investasi, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum PERIKLINDO Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam acara pelantikan pengurus sekaligus menandai lima tahun perjalanan organisasi tersebut.

Berdasarkan data penjualan industri otomotif nasional, penjualan mobil listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV) meningkat dari 643 unit pada 2021 menjadi 133.575 unit selama Januari–Oktober 2026, atau lebih dari 200 kali lipat.

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Secara kumulatif, penjualan BEV sejak 2020 hingga Oktober 2026 mencapai 307.095 unit.

“Yang terpenting bukan hanya angka pertumbuhannya, tetapi apa yang tumbuh bersama angka itu: investasi, industri baru, lapangan pekerjaan, penguasaan teknologi, dan kepercayaan dunia usaha. Inilah lompatan yang sesungguhnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan bahwa persaingan antarnegara dalam menarik investasi kendaraan listrik semakin ketat. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan konsistensi kebijakan.

“Mengundang investasi adalah keberhasilan. Menjaga kepercayaan investor adalah tanggung jawab,” tegasnya.

PERIKLINDO juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dan Komisi VII DPR RI atas dukungan terhadap penguatan industri nasional.